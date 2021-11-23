Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 23 Kasım 2021 Salı günü 1.809 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 687 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.621 TL.

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Altın fiyatları bugün yükseldi ancak yine de iki haftadan uzun bir sürenin dip seviyesine yakın seyretti. Dolar, Joe Biden’ın Jerome Powell’ı ikinci dönemde de Fed Başkanı olarak görevlendirmesinin ardından oluşan faiz oranlarında öngörülenden daha erken artırıma gidileceği beklentileriyle değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, dün %2.1 düşüşle 5 Kasım’dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, bugün %0.2 artışla 1,808.71 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,809.10 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 683 TL, satış 689 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 614 TL. 75 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 23 Kasım 2021 Salı günü 6.784 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1123 TL, satış 1145 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1015 TL. 130 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 575TL, satış 4.621 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 4.137. 484 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.247 TL, satış 2.292 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.031 TL. 261 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.522 TL, satış 4.569 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.062 TL. 507 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.519 TL, satış 4.565 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.053 TL. 512 TL düşüş gerçekleşti.