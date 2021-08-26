Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Ağustos 2021

Altının ons fiyatı, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü 1.785 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 481 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.241 TL.

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Altın fiyatları yatırımcıların gözünü Fed’in Jackson Hole konferansına çevirmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 düşerek 1,788.17 dolar seviyesine geriledi. Altın fiyatları dün de %0.7 gerileyerek son iki haftanın en büyük düşüşünü kaydetmişti. ABD altın vadeli tahvilleri büyük bir değişim göstermeyerek 1,789.80 dolar seviyesinden işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 477 TL, satış 481 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 488 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü 4.816 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 779 TL, satış 795 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 806 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.209 TL, satış 3.241 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.286 TL. 45 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.558 TL, satış 1.590 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.613 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.149 TL, satış 3.181 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.226 TL. 45 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.142 TL, satış 3.174 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.219 TL. 45 TL düşüş gerçekleşti.