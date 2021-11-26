Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 26 Kasım 2021 Cuma günü 1.802 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 694 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.688 TL.

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Altın fiyatları, piyasaların Fed’in para politikasını sıkılaştırmaya gideceği beklentileri nedeniyle haftalık bazda kayıp yaşamaya hazırlanırken, bugün yeni koronavirüs varyantının altının çekiciliğini artırmasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.5 artışla 1,797.46 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.8 artışla 1,797.70 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 689 TL, satış 694 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 668 TL. Fiyatlarda 26 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 26 Kasım 2021 Cuma günü 6.995 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1127 TL, satış 1150 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1104 TL. Fiyatlarda 46 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.641 TL, satış 4.688 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 4.500 TL. Fiyatlarda 188 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.254 TL, satış 2.300 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.209 TL. Fiyatlarda 91 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.555 TL, satış 4.601 TL. Geçen hafta tam altının satış 4.418 TL. Fiyatlarda 331 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.545 TL, satış 4.591 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.480 TL. Fiyatlarda 111 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 26 KASIM 2021

Ekonomi uzmanlarının 26 Kasım 2021 altın yorumları: Gram altın fiyatları önceki gün yaşanan sert geri çekilme ardından 25 Kasım’da yatay bir seyir izledi. Özellikle ABD piyasalarının kapalı olması hem kurda hem de ons altın tarafında yatay fiyatlamalara neden oldu. Sabah saatlerinde sınırlı da olsa ons altında ve kurda yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını görülüyor.

Piyasalarda hareketlilik ile birlikte gün içerisinde yükselişler yaşanabilir. Gram altında yukarı yönlü bir hareket yaşanması halinde 725 ve 760 TL direnç seviyelerinin gözlenmesi, hareketin aşağı yönlü olması halinde ise 680 ve 660 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.