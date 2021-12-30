Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 30 Aralık 2021 Perşembe günü 1.796 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 732 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.927 TL.

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Haftaya 638 TL'den başlayan gram altın, dolar/TL'nin art arda üç gün yükselmesiyle hafta başından bu yana yüzde 18' e yakın bir yükseliş kaydetti. Dolar/TL'nin 12,50'nin üzerine tırmanmasıyla 700 TL'nin üzerine çıkan gram altın, perşembe günü 736 TL civarında bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 727 TL, satış 732 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 660 TL. 72 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 30 Aralık 2021 Perşembe günü 7.582 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.187 TL, satış 1.211 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.091 TL. 120 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.879 TL, satış 4.927 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 4.445 TL 482 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.366 TL, satış 2.408 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.182 TL. 226 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.707 TL, satış 4.807 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.364 TL. 443 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.707 TL, satış 4.753 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.354 TL. 399 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 30 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 30 Aralık 2021 altın yorumları: Gram Altın tepki yükselişi ivme kazanırken, dün %6.82 oranında değer kazanımı ile Gram Altın 733.61 TL gün tamamlandı. 50 günlük ortalamanın üzerine çıkışmış olması ve kısa vadeli teknik göstergelerin pozitif görünümü yükselişin devamı açısında olumlu.

Kısa vadeli hareketlerde 773 ve 795 TL seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. 708 TL seviyesini ise gün içi hareketler açısından ilk destek noktası olarak verilebilir.