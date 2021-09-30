Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 30 Eylül 2021 Perşembe günü 1.1733 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 494 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.330 TL.

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Altın fiyatları, güçlenen dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin yarattığı baskıya rağmen, dün gördüğü yedi haftanın dip seviyesinden yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.4 artarak 1,733.55 dolara yükseldi ve dün 1,720.49 dolar ile ulaştığı 9 Ağustos’tan bu yana gördüğü en düşük seviyeden hafif toparlandı. ABD altın vadeli işlemleri %0.7 artışla ons başına 1,734.10 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 490 TL, satış 494 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 491 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 30 Eylül 2021 Perşembe günü 4.976 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 800 TL, satış 816 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 811 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.296 TL, satış 3.330 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.306 TL 24 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.600 TL, satış 1.633 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.622 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.234 TL, satış 3.267 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.245 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.226 TL, satış 3.259 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.238 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.