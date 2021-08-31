Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Ağustos 2021
Altının ons fiyatı, 31 Ağustos 2021 Salı günü 1.815 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 484 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.265 TL.
Powell'ın konuşması sonrasında piyasalarda oluşan olumlu havayla birlikte haftaya 1.820 dolar civarında başlayan ons altın, hisse piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından sonra bir düşüş kaydetti. Yeniden yükselişe geçen ons altın salı günü 1.815 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 480 TL, satış 484 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 487 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 31 Ağustos 2021 Salı günü 4.851 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 785 TL, satış 801 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 805 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.232 TL, satış 3.265 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.282 TL. 17 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.569 TL, satış 1.601 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.611 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.172 TL, satış 3.204 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.223 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.165 TL, satış 3.197 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.215 TL. 18 TL düşüş gerçekleşti.