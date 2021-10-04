Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü 1.758 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 500 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.373 TL.

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Altın fiyatları, zayıflayan doların Fed’in pandemi döneminde gerçekleştirilen varlık alımlarını yakında azaltmaya başlayabileceğine dair öngörüleri desteklemesiyle bugün yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altının spot fiyatı 23 Eylül’den bu yana görülen en yüksek seviye olan 1,765.54 dolara ulaştıktan sonra %0.2 artarak 1,764.60 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artışla 1,764.90 dolara yükseldi. Dolar endeksi, 29 Eylül’den bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyerek diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını elde tutmanın maliyetini azalttı. Dünyanın borsada işlem gören en büyük altına dayalı fonu olan SPDR Gold Trust GLD, altın miktarının Cuma günü %0.4 düşüşle 986.54 tona gerilediğini açıkladı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 496 TL, satış 500 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 496 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü 5.030 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 811 TL, satış 827 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 820 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.339 TL, satış 3.373 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.344 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.622 TL, satış 1.655 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.641 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.278 TL, satış 3.311 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.283 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.271 TL, satış 3.303 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.275 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.