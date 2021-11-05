Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Kasım 2021
Altının ons fiyatı, 5 Kasım 2021 Cuma günü 1.798 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 562 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.785 TL.
Fed’in faiz oranları artırmada acele etmeyeceğini açıklamasının ardından tahvil getirileri düşüş kaydederken, altın haftalık kazanım elde etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,793.63 dolara yükselerek haftalık bazda %0.7 kazanım elde etti. Abd altın vadeli işlemleri %0.1 artarak 1,794.40 dolara yükseldi.
GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 557 TL, satış 562 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 549 TL. Fiyatlarda 13 lira yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 5 Kasım 2021 Cuma günü 5.626 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 910 TL, satış 929 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 908 TL. Fiyatlarda 21 lira yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.747 TL, satış 3.785 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3.701 TL. Fiyatlarda 84 lira yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.821 TL, satış 1.858 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.816 TL. Fiyatlarda 42 lira yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.679 TL, satış 3.716 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.633 TL. Fiyatlarda 83 lira yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.672 TL, satış 3.709 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.625 TL. Fiyatlarda 84 lira yükseliş gerçekleşti.