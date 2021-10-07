Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 7 Ekim 2021 Perşembe günü 1.1766 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 504 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.393 TL.

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Altın fiyatları doların gücünü korumasına paralel olarak düşerken, yatırımcılar Fed’in salgın döneminde başlattığı varlık alımlarını azaltma takvimine hakkında ipucu vermesi beklenen ABD istihdam verileri öncesinde temkinliydi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ons başına %0.2 düşüşle 1,758.93 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,758.70 dolara geriledi. Doları, enflasyon endişeleri ve Fed’in para politikasını sıkılaştırmak için daha erken hareket etmesi gerekeceği beklentilerinden destek bularak bir yılın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Güçlü dolar, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altının çekiciliğini azaltıyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 499 TL, satış 504 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 502 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Ekim 2021 Perşembe günü 5.019 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 816 TL, satış 832 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 829 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.359 TL, satış 3.393 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.381 TL 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.632 TL, satış 1.666 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.659 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.298 TL, satış 3.331 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.319 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.291 TL, satış 3.324 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.312 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.