Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 7 Eylül 2021 Salı günü 1.816 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 483 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.259 TL.
Altın fiyatları Fed’in tahvil alımlarını azaltma planını erteleyeceği beklentilerinin desteğiyle son dönemdeki zirve seviyelerine yakın seyrederken, Avrupa Merkez Bankası’nın bu haftaki para politikası yakından izlenecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,816.92 dolara geriledi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 479 TL, satış 483 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 485 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 7 Eylül 2021 Salı günü 4.856 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 782 TL, satış 798 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 801 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.226 TL, satış 3.259 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.266 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.567 TL, satış 1.599 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.603 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.167 TL, satış 3.200 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.207 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.162 TL, satış 3.194 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.200 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.