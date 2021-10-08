Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Ekim 2021
Altının ons fiyatı, 8 Ekim 2021 Cuma günü 1.759 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 503 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.391 TL.
Altın fiyatları, yatırımcılar Fed’in varlık alımlarını azaltma takvimine dair ipuçları vermesi beklenen ABD istihdam verilerine odaklanırken yükseldi ancak dar aralıkta seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, %0.2 artışla 1,759.34 dolara çıkarak 1,760.43-1,752.27 dolar aralığında işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,760.10 dolarda yatay seyretti.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 499 TL, satış 503 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 501 TL. Fiyatlarda 2 lira yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 8 Ekim 2021 Cuma günü 5035 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 815 TL, satış 832 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 828 TL. Fiyatlarda 4 lira yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.357 TL, satış 3.391 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3.375 TL. Fiyatlarda 16 lira yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.631 TL, satış 1.664 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1657 TL. Fiyatlarda 7 lira yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.295 TL, satış 3.328 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3314 TL. Fiyatlarda 14 lira yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.288 TL, satış 3.321 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3306 TL. Fiyatlarda 15 lira yükseliş gerçekleşti.