Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 9 Aralık 2021 Perşembe günü 1.786 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 789 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.312 TL.

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Gram altın, doların Türk lirası karşısında yükselmesiyle geçen hafta 791 lirayı görerek rekor kırdı. Bu hafta başından itibaren yatay bir seyir sergileyen gram altın pazartesi günü dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL'yi gördükten sonra perşembe günü 783 TL civarında bulunuyor. Ons altın ortalamalarının altında zayıf seyrini sürdürmesine karşın destek bölgelerinden güç almaya devam ediyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 782 TL, satış 789 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 778 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 9 Aralık 2021 Perşembe günü 7.852 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.277 TL, satış 1.304 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.286 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.259 TL, satış 5.312 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.241 TL 71 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.554 TL, satış 2.607 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.572 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5. 162 TL, satış 5.214 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.145 TL. 69 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.151 TL, satış 5.202 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.134 TL. 68 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 9 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 9 Aralık 2021 altın yorumları: Gram altında 780TL seviyelerinde kalıcılık devam ediyor. Kurda veya ons altında kayda değer bir geri çekilme yaşanmadığı için gün içi yükselişler ile birlikte Gram altında da geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz.

Dün olduğu gibi bugün içinde veri akışının sınırlı olmasından kaynaklı 775TL seviyeleri ve altına doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Yükselişlerde ise tarihi zirve seviyesi olan 795 TL seviyeleri direnç olarak kalacaktır.