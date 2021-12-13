Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 13 Aralık 2021 Pazartesi günü 1.786 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 827 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.579 TL

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Altın fiyatları ABD’de görülen yüksek enflasyonun altının çekiciliğini artırmasıyla yükselirken, yatırımcılar Fed’in tahvil alımlarını durdurma programını ne kadar öne çekeceğini açıklaması beklenen toplantısına odaklanmış durumda. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü %0.8 yükselmesinin ardından bugün, %0.2 artarak 1,786.02 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,787.30 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 822 TL, satış 829 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 789 TL. 40 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 13 Aralık 2021 Pazartesi günü 8.261 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1342 TL, satış 1370 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1304 TL. 66 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.526 TL, satış 5.579 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.315 TL. 264 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.685 TL, satış 2.740 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.609 TL. 131 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.432 TL, satış 5.487 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.219 TL. 268 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.400 TL, satış 5.455 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.207 TL. 248 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 13 Aralık 2021 altın yorumları: Gram altında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde özellikle kurda yaşanan hareketler gram altında etkili olmaya devam edecektir. Ons altındaki sınırlı yükseliş gram altında 799TL'nin görülmesine neden oldu. Bugün yurt içinde cari denge ve sanayi üretimi takip edilirken, küresel anlamda veri akışı zayıf.

Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 812.00 ve 841.00'de, destek seviyeleri ise 785.00 ve 757.00'de bulunmaktadır.