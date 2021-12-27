Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü 1.809 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 671 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.507 TL

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Altın, dolardaki yükselişe rağmen ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesiyle 1,800 dolar seviyesinin üzerinde yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artışla 1,809.95 dolara yükseldi. Spot altın geçen hafta, bir ay içinde ilk kez 1,800 doların üzerinde kapanmıştı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 665 TL, satış 671 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 771 TL. 100 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü 7.719 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1085 TL, satış 1107 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.274 TL. 167 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.462 TL, satış 4.507 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.193 TL. 686 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.168 TL, satış 2.212 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.549 TL. 337 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.381 TL, satış 4.425 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.098 TL. 673 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.372 TL, satış 4.416 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.087 TL. 671 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 27 Aralık 2021 altın yorumları: Geçtiğimiz hafta hızlı değer kaybeden Gram Altın Cuma günü 614-708 TL bandında dalgalı bir seyir izledi ve %3.49 oranında değer kaybı ile 639 TL seviyesinden hızlı değer kaybı sonrasında yeni denge çabası görülüyor. Ancak kur hareketlerindeki oynaklık paralelinde yılın son günlerinde yüksek volatilite görebiliriz. 600-594 TL bandı kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.

Yaşanabilecek tepki denemelerinde ise 694 ve 734 TL seviyelerini ara dirençler olarak verebiliriz.