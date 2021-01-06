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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı 763 lira

Altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Serbest piyasada çeyrek altın fiyatı 763 lira seviyesinde bulunuyor. Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası gerilimler gibi birçok etken altın fiyatlarını yakından etkiliyor.

Güncellenme: 09:13, 06/01/2021
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı 763 lira

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın fiyatı 461 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 461 lira

Çeyrek altın: 758 lira

Yarım altın: 1.519 lira

Cumhuriyet altını: 3.025 lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bugünkü toplantısından Şubat ayında üretim düzeyine ilişkin karar çıkacağı beklentisiyle petrol fiyatları yeniden yükseldi.

OPEC+ grubunun Aralık ayındaki toplantısında Ocak’tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını alınmıştı.

Küresel düzeydeki kapanmaların artması ve alınan yeni kısıtlama önlemleriyle 1,945 doların üzerine yükselen altın da, hafif geri çekildikten sonra yeniden 1,945 dolar düzeyine döndü.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

– Brent petrol yüzde 3.89 artışla 52.64 dolar,

– Batı Teksas yüzde 4.24 artışla 49.41 dolar,

– altın yüzde 0.06 artışla 1,944.96 dolar,

– gümüş yüzde 0.24 artışla 27.34 dolar,

– bakır yüzde 1.32 artışla 7,856.00 dolar,

– platin yüzde 1.62 artışla 1,087.4 dolar,

– paladyum yüzde 1.86 artışla 2,426.49 dolar düzeyindeydi.

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