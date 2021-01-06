Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı 763 lira

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın fiyatı 461 lira seviyesinde bulunuyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın: 461 lira
Çeyrek altın: 758 lira
Yarım altın: 1.519 lira
Cumhuriyet altını: 3.025 lira
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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bugünkü toplantısından Şubat ayında üretim düzeyine ilişkin karar çıkacağı beklentisiyle petrol fiyatları yeniden yükseldi.
OPEC+ grubunun Aralık ayındaki toplantısında Ocak’tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını alınmıştı.
Küresel düzeydeki kapanmaların artması ve alınan yeni kısıtlama önlemleriyle 1,945 doların üzerine yükselen altın da, hafif geri çekildikten sonra yeniden 1,945 dolar düzeyine döndü.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
– Brent petrol yüzde 3.89 artışla 52.64 dolar,
– Batı Teksas yüzde 4.24 artışla 49.41 dolar,
– altın yüzde 0.06 artışla 1,944.96 dolar,
– gümüş yüzde 0.24 artışla 27.34 dolar,
– bakır yüzde 1.32 artışla 7,856.00 dolar,
– platin yüzde 1.62 artışla 1,087.4 dolar,
– paladyum yüzde 1.86 artışla 2,426.49 dolar düzeyindeydi.