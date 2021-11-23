Altın fiyatları rekor tazeledi

Altın fiyatları iç piyada dolar/TL kurunun sert yükselmesinin etkisiyle tarihi rekorunu yinelerken spot piyasada Fed ve faiz artışı beklentileri fiyatlamada etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Türk lirasında iki haftadır süren sert değer kaybının etkisiyle tarihi rekorunu yinelerken spot piyasada Fed atamalarının ve faiz artırımı beklentilerinin etkisi hissedildi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz kararlılığına ilişkin açıklamaları nedeniyle Türk Lirası’nda süren değer kaybı, Kapalıçarşı altın fiyatlarına da yansıdı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Sabah saatlerinde dolar/TL kurunun 11,7 seviyesinin üstüne çıkarak tarihi zirvesini görmesi, altın fiyatlarında da yeni rekorları getirdi. Gram altın 696 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yineledi.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1100 TL alış ve 1300 TL satış rakamı ile işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 4 bin 400 TL alış ve 4 bin 510 TL satış rakamıyla yüksek seviyelerden işlem gördü.

SPOT PİYASADA FED ETKİSİ

Altın fiyatları spot piyasada son iki haftanın dip seviyesine yakın seyretti.

Jerome Powell’ın ikinci dönemde de Fed başkanı olarak görevlendirilmesi, ABD’de faiz oranlarının artırılacağı beklentilerini de kuvvetlendirdi. Bu beklentiyle birlikte dolar altın karşısında da değer kazandı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı, dün yüzde 2,1 düşüşle 5 Kasım’dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, bugün de 1805 dolardan işlem gördü. ABD Altın vadeli işlemleri ise 1807 dolarda seyretti.

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