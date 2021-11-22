Altın fiyatları üzerinde Fed baskısı

Altın fiyatları enflasyon endişeleri nedeniyle ve ABD Merkez Bankası'nın bazı üyelerinin faizi beklenenden önce artırılabileceğine dönük sinyalleri nedeniyle baskılanıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise yüksek dolar/TL kurunun etkisinde.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Türk Lirası’nın dolar karşısındaki düşük seviyesi nedeniyle son 12 gündür yüksek seviyesini sürdürüyor. Spot piyasada ons altının fiyatı ise Fed ve yüksek enflasyon arasına sıkışmış durumda.

Kapalıçarşı’da geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatları, rekor seviyeden kısmen geri çekilse de yüksek seyretmeye devam ediyor.

Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirmesi ve indirimin devam edeceğine dönük sinyaller vermesi nedeniyle dolar/TL kurunun 11 TL’nin üstüne çıkarak rekor kırması altın fiyatlarını da artırdı. Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta 679,4 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Sabah saatlerinde 660 TL’nin altına inerek rekor fiyatından gerileyen gram altın 659 TL ile işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta 1100 TL’ye yaklaşan çeyrek altın fiyatı, sabah saatlerinde 1045 TL alış ve 1086 TL satış fiyatından işlem görürken, Cumhuriyet altını 4 bin 300 alış ve 4 bin 445 satış fiyatıyla işlem gördü.

SPOT PİYASADA GÖZLER FED’DE

Altın fiyatları, yüksek enflasyonun tahvil getirilerini düşük seviyelerde tutması ve altının çekiciliğini azaltmasıyla yükseldi. Ancak, Fed’in varlık alımlarını öngörülenden daha hızlı şekilde azaltacağı beklentileri kazanımları sınırladı.

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında güçlenmesinin etkisi ile ons altın, bu sabah yatay seyir izliyor. Yeni haftanın ilk gününde 1839-1849 dolar/ons aralığında hareket eden spot altın fiyatı 1843 dolarla ile Cuma gününün yüzde 0,1 altında kaldı.

FAİZ ARTIRMA SİNYALLERİ AŞAĞI ÇEKEBİLİR

Ons altın, Fed tutanaklarının açıklanmasını bekliyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ile güvenli liman arayışının altın fiyatına destek vermeye devam ettiğini, ancak önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyona karşı faizi artırma yönüne gitme sinyalleri vermeleri halinde altında fiyatında aşağı yönlü bir trendin başlayabileceğini ifade etti.

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