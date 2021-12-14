Altın fiyatları yüksek seyrediyor

Altın fiyatları, dün Kapalıçarşı'da tarihi yüksek seviyesini yineledikten sonra bugün kurdaki seviyelerin etkisiyle rekor fiyatın altında yüksek fiyatlardan seyrine devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, dolar/TL’deki yüksek fiyatlanmanın etkisinde. Dolar/TL’de dün yaşanan güçlü dalgalanma sonrası Merkez Bankası’nın müdahalesi kuru 14 seviyesinin altına çekmiş, bugün sabahki işlemler sırasında kur tekrar 14’ün üstüne çıkmıştı.

Bu kur seviyeleri nedeniyle 837 TL ile tarihi rekorunu yineleyen gram altın bugün bu rekorun hemen altında işlem görmeye devam etti.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası’nın sıkılaştırma beklentileriyle baskılanan altın fiyatları, perşembe günkü kararı beklerken yatay seyrine devam ediyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın, öğleden önce 810 TL’nin üzerinde işlem gördü.

Çeyrek altın 1299 TL alış ve 1326 TL satış fiyatıyla işlem görürken Cumhuriyet altını 5 bin 195 TL alış ve 5 bin 282 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

SPOT PİYASA

Spot piyasada ise geçen haftaya 1783 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyunca yatay aralığında seyrettikten sonra cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde 1770 dolara gerilmişti. Enflasyon verisiyle beraber toparlanan ons altın, haftayı 1782 dolar ile kapatmıştı. Ons altın, bugün 1784 dolar seviyesine işlem görmeye devam etti.

Altın Vadeli İşlemleri ise New York Ticaret Borsası’nda düne göre sınırlı düşerek onsu 1784 dolardan işlem gördü.

ALTIN YATIRIMCISI FED’E ODAKLANDI

Altın yatırımcıları ise, değerli metalin nasıl bir performans göstereceğini anlamak için bu hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısına odaklandı. ABD’de enflasoyn verilerinin son 39 yılın en yükseğine çıkması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın tonunu şahinleştirmesi nedeniyle gözler Perşembe günü yayınlanacak kararda.

Toplantıda Fed’in tahvil alımlarını hızlandırması ve faiz artışının öne çekilmesi yönünde sinyaller verebileceği yönündeki tahminler, altını baskılıyor. Uzmanlar, olası sıkılaştırma sinyallerinin verilmesi halinde ise altın fiyatları üzerindeki baskının artabileceği belirtiyor.

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