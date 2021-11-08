Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Faizlerin yakın zamanda yükselmeyeceği beklentisinin artması ve ABD istihdam verilerinin beklenenden pozitif gelmesi, altına olan ilgiyi artırdı. Ons altındaki artışa paralel olarak Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları da arttı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD'de işsizlik verisinin pozitif gelmesiyle ve Çin'de hafta sonu gelen ticaret verilerinin yarattığı olumlu havayla yükseldi.

Spot piyasada ons altının fiyatı 1820 dolara çıktı. Kapalıçarşı’da gram altın Dolar/TL'nin yatay bir seyir izlemesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle rekor kırdı. Böylece gram altın 569 TL ile tarihi seviyesini gördü

ALTIN NEDEN ARTTI?

Altın piyasasındaki yükselişte Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlaması ve ABD istihdam verilerinin pozitif gelmesi rol oynadı. Ons altının yükselmesi nedeniyle gram altında yükseliş sürdü.

Yüksek enflasyona rağmen merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentiler nedeniyle 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin yüzde 1,5'in aşağısına inmesi de altına olan ilgiyi artırdı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Ons altın güne 1817 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar, en yüksek de 1821 dolar seviyesini gördü. Ons altın spot piyasada 1821,6 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın vadeli işlemleri ise 1822 dolar seviyesinde.

Gram altın 569 TL’yi görerek 567 TL’lik önceki tarihi zirvesini geçti. Günlük yüzde 1,51’lik getiriyle 569,8 seviyesine çıkan gram altının yanında çeyrek altın 907 alış ve 930 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın ise 1816 alış ve 1871 satış fiyatıyla işlem görüyor.

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