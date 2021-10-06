Altın fiyatlarında ABD tahvil faizi düşüşü

Dolar cinsi ons altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki ve dolardaki yükselişle geriledi. TL cinsi gram altın fiyatı ise, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle temmuz sonrasında tekrar 500 TL civarında seyrediyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki küresel değerlenmeyle birlikte düştü.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi bugün yüzde 1,57 ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımı tartışmalarına başladığı 16 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı.

4 Ekim'de 1770 dolar olan altının ons fiyatı, bugün 1750 dolara kadar geriledi.

Gram altın ise dolar/TL'deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle 500 TL civarında bulunuyor. En son temmuz ayında 500 TL civarında olan gram altın, dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle tekrar bu seviyelere ulaştı.

Dolar/TL bugün 8,92 ile tarihi zirvesine yaklaştı.

FED’İN VARLIK AZALTMA TAKVİMİ ETKİLİYOR

ABD hizmet sektörünün ana göstergelerinden olan ISM Hizmet Endeksi'nin beklentilerin üzerinde bir yükseliş kaydetmesi de altındaki düşüşte etkili oldu. Endeks eylülde 61,9 olarak açıklanırken ekonomistlerin beklentisi endeksin 59,9 seviyesinde olacağı yönündeydi.

Endeksin beklentilerin üzerinde gelmesi ekonominin büyümeye devam edip etmeyeceğine yönelik endişeleri giderirken Fed'in varlık alımı azaltma takvimine sadık kalacağına dair beklentileri de artırdı. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasıyla faizsiz bir varlık olan altın üzerindeki baskı artabilir.

EKİMİN İLK GÜNLERİNDE ARTMIŞTI

Altının son dönemdeki yükselişi büyük oranda enflasyon artarken büyümenin yavaşlayacağına dair endişelerin ağır basmasıyla gerçekleşmişti. ABD'de devam eden borç tavanı tartışması da piyasalardaki belirsizliği artırarak altının yükselişine zemin sağlamıştı.

Eylül sonunda 1720 dolara kadar düşen ons altın, bu faktörlerin etkisiyle 1770 dolara kadar tırmanmıştı.

Altının seyri açısından Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi önemli olacak.

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