Altın fiyatlarında ‘omicron’ dalgalanması

Altın fiyatları, yeni corona virüsü varyantının etkisiyle dalgalanıyor. Yeni varyant endişelerinin etkisiyle geçtiğimiz hafta son işlem gününde sert yükselen altın fiyatları, endişelerin hafiflemesinin ardından kısmen geri çekildi.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatlarında DSÖ’nün açıkladığı omicron varyantının etkisi sürüyor. Geçtiğimiz hafta yeni varyant endişeleriyle sert yükselen altın fiyatları bu haftaya endişelerin azalmasıyla sakin başladı.

Yeni corona virüsü varyantının ortaya çıkması küresel ekonomik toparlanmanın raydan çıkacağına dair endişeleri artırdığı için Cuma günü piyasaları salladı. Ancak iki Güney Afrikalı sağlık uzmanının, vakaların hafif semptomlar gösterdiğini öne sürmesinin ardından hafta başında piyasalar sakinledi. Riskli yatırımlardan kaçanların sığındığı altın da endişelerin azalmasıyla hafif geri çekildi.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Ekonomik belirsizlik zamanlarında sığınılacak güvenli liman olarak görülen ons altın geçtiğimiz haftanın son işlem gününde spot piyasada 1815 doların üzerini görmüştü.

Bugün 1800 doların altına çekilen ons altın 1794 dolardan işlem gördü. Altın vadeli işlemleri ise 1795 dolardan işlem gördü.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da ise hem küresel altın fiyatlarına dolar/TL’deki harekete bağlı olarak dalgalanan altın fiyatları yatay bir seyir izledi.

Gram altın 715 TL seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın 1129 TL alış ve 1171 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını 4515 TL alış ve 4669 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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