Altın fiyatlarında yeni rekorlar

Altın fiyatları dolar/TL'nin tarihi yüksek seviyeyi görmesinin ardından rekor kırdı. Gram altın 800 lira seviyesini aştı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Türk Lirası’nın haftanın ilk işlem gününde sert kayıplar yaşayarak dolar karşısında tarihi düşük seviyesini görmesinin arından rekor kırdı.

Dolar TL’nin 14,5 seviyelerine gelmesiyle birlikte Kapalıçarşı’da gram altın 830 TL’yi görerek rekor kırdı. 825 TL ile değer gören gram altının yanında çeyrek altın ve cumhuriyet altını da oldukça yüksek seviyeden işlem gördü.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1309 TL alış ve 1340 TL satış seviyesinden işlem görürken Cumhuriyet altını 5 bin 202 TL alış ve 5 bin 305 TL satış seviyesinden işlem görmeye devam etti.

ONS ALTIN

Geçen haftaya 1.783 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyrettikten sonra cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde 1.770 dolara kadar gerilemişti. Enflasyon verisiyle beraber toparlanan güvenli liman, haftayı 1.782 dolar ile kapatmıştı.

FED İZLENECEK

Ons altın fiyatları takip edilirken ABD Merkez Bankası Fed’in bu haftaki kararı yakından izlenecek.

Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılmasının hızlandırılmasına hazır olduklarını belirtmiş, enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.

Fed, 14-15 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda 2022 yılı için erken faiz artırımlarına ilişkin bir sinyal verebilir. Faizlerin yükselmesi de altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu ay ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti. Bu rakam son 39 yılın en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Enflasyonun altın fiyatları üzerindeki etkisi ise sınırlı oldu.

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