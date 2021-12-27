Altın fiyatlarında yıl sonu hareketliliği

Altın fiyatları, iç piyasada dolar kurundaki hareketliliğe paralel olarak hareket ederken spot piyasada Noel tatili öncesinde yapılan alımların etkisinde.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, iç piyasada dolar/TL’deki yüksek oynaklık nedeniyle hareketli seyrederken spot piyasada yıl sonu alımlarının etkisiyle yükseliyor.

Dolar/TL’nin haftaya yükselişle başlaması neticesinde Kapalıçarşı’da altın fiyatları da hareketlendi.

Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması ile aynı anda başlayan kamu destekli döviz satışlarıyla 18,4 tarihi zirvesinden sert düşüş sonrası güne 11 civarında başladı.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Dolardaki fiyatlama nedeniyle hareketlenen gram altın Kapalıçarşı’da 670 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın sabah saatlerinde 1070 alış ve 1150 satış fiyatıyla işlem gördü.

Cumhuriyet altını ise 4 bin 286 TL alış ve 4 bin 574 TL satış seviyesiyle işlemlerine devam etti.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz haftayı Omicron varyantına dair yeni yıl endişeleri nedeniyle yükselişle kapatan altında piyasa risklerini nedeniyle yapılan altın alımlarının fiyatları destekliyor.

Geçen haftaya 1800 dolar civarında başlayan ons altın, salı günü 1785 dolara kadar geriledikten sonra yükselişe geçerek günü 1805 doların üzerinde kapatmıştı. Ons altın geçen haftayı yüzde 1'den fazla yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya 1809 dolar civarında başladı. Altın vadeli işlemleri ise 1810 dolar seviyesinde işlem gördü.

‘KAZANÇLARINI SÜRDÜREBİLİR’

Reuters’a konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan OANDA’da kıdemli bir pazar analisti olan Jeffrey Halley, “Altın, 1.815 doların hemen üzerinde dirençle karşı karşıya ve ABD doları bu hafta keskin bir şekilde düşmedikçe altın bu seviyelerde kazançlarını sürdürmek için mücadeleye devam edecek” dedi.

Halley, altın fiyatlarının bu hafta 1.790-1.815 dolar aralığında seyretmesini beklediğini ama 1.815 dolar aşıldığı takdirde sonraki hedefin 1.840 dolar olduğunu söyledi.

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