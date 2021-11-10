Altın fiyatlarında yüksek seyir sürüyor: ABD enflasyonu bekleniyor

Gram altın fiyatları rekor seviyelerde seyrederken altın piyasasında gözler ABD enflasyon verilerinde.

Sozcu.com.tr

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Gram altın fiyatları dün kapanışa doğru 570 TL’nin üzerine çıkarak rekorunu yineledi.

Altın fiyatları, üst üste dört günü kazançla kapadı. Ancak tahvil faizlerindeki yükseliş ve kuvvetlenen dolar nedeniyle sabah saatlerinde geri çekilse de gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Dolar/TL 'deki yükseliş nedeniyle 571 TL'nin üzerinde bulunuyor.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası Fed’in tahvil alımlarını azaltmaya başlaması nedeniyle -durgunluktan çıkan Ons Altın 2 ayın zirvesinde işlem görüyor. ABD enflasyonunda olası bir yükseliş olsa dahi Fed’in faiz artırımı beklentilerinin kısa vade için zayıflaması nedeniyle yüksek seyrini koruyor.

Ancak enflasyonun Ekim ayında beklentileri aşması faiz artırımlarının beklenenden erken başlayacağına dair endişeleri artırabilir ve altın fiyatlarına uzun vadede baskı yaratabilir.

Yatırımcılar bugün saat 16:30'da açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklanmış durumda.

ONS ALTIN

Kademeli bir yükselişle kayıplarını silen ons altın, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ve yatırımcıların faizlerin henüz artmayacağına ağırlık vermesiyle haftaya 1819 dolardan başlamıştı. Şuanda spot piyasada ons altın 1830 sınırının altında 1826 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın gece saatlerinde en yüksek 1830 dolar seviyelerini gördü.

Dün gece saatlerinde 1834 dolara çıkan altın vadeli işlemleri ise geri çekilmeyle birlikte 1827 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Kapalıçarşı’da ise yüksek dolar/TL kurunun etkisiyle gram altın rekor seviyede işlem görmeye devam ediyor.

Gram altın 571 TL seviyesinde rekor fiyatın hemen altında işlem görürken Cumhuriyet altını 3 bin 645 TL alış ve 3 bin 754 TL satış fiyatıyla, çeyrek altın ise 911 TL alış ve 937 satış fiyatıyla işlem görüyor.

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