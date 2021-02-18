Altın fiyatlarındaki düşüşün üç nedeni

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America (BofA), altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşe dair bir analiz yayımladı.

Business Insider'ın aktardığına göre, BofA, altın fiyatlarındaki düşüşün üç temel nedenini şöyle sıraladı:

* Merkez bankalarının fiziki altın talebi geriledi. Ocak 2021'de geçen yılın aynı ayına göre merkez bankalarının net altın alımları yüzde 60 oranında geriledi.

* Pandemi döneminde mücevher satışları düştü. Özellikle Hindistan ve Çin'deki mücevher satışlarındaki düşüş fiyatları etkiledi.

* Yatırımcıların altına ilgisi azaldı.

2021 İÇİN ORTALAMA FİYAT TAHMİNİ 2 BİN 63 DOLAR

BofA, bu değerlendirmeye rağmen bu yıl altında tekrar 2 bin doların üstü seviyelerin görülebileceğini öne sürdü. Bankanın 2021 yılı için ortalama ons altın fiyatı beklentisi 2 bin 63 dolar oldu.

Banka, enflasyon beklentilerindeki yükselişin altın fiyatlarını yukarı itebileceğini ancak reel faiz oranlarının belirleyici olacağını belirtti.

Uluslararası spot piyasada altının ons fiyatı, 2021'de yıl başından bu yana yüzde 6 düşüşle 1800 doların altına geriledi. 2020'de altın fiyatları dolar cinsinden yüzde 22 artmış, ilk defa ons altında 2 bin doların üstü seviyeler görülmüştü. Pandemiyle birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, yükselişte etkili olmuştu.

GRAM ALTIN 400 TL’NİN ALTINA DÜŞTÜ

TL cinsinden gram altın fiyatları bugün 400 TL’nin altına düştü. Altının dolar cinsi fiyatının düşmesinin yanı sıra dolar/TL kurundaki gerileme de, Türkiye’de TL cinsi gram altın fiyatının düşmesinde etkili oldu.

Gram altın fiyatı, 6 Kasım 2020’de 540 TL’nin üzerine çıkmıştı. O gün 8,57’yi gören dolar/TL kuru, bugün 7 TL seviyesinin altında yer alıyor.

Gram altın fiyatı, 7 ay sonra ilk kez 400 TL’nin altına düştü.