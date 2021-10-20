Amerikalı milyarderler pandemi sırasında servetlerine 2,1 trilyon dolar ekledi

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre ABD'li milyarderlerin serveti pandemide yüzde 70 oranında arttı. ABD'li milyarderler servetlerinde toplamda 2,1 trilyon dolar ekledi.

Sozcu.com.tr

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Araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan rapora göre, Amerikalı milyarderlerin pandemi sırasında servetlerinin yüzde 70 arttı. Buna göre, serveti 1 milyar dolar ve üstünde olan ABD’liler Mart 2020-Ekim 2021 arasında toplamda 2,1 trilyon dolar kazandı.

Politika Araştırmaları Enstitüsü ve Vergi Adaleti için Amerikalılar isimli kuruluşların hazırladığı raporda milyarderlerin Mart 2020’den bu yana olan kazançları mercek altına alındı. Rapora göre, pandemi boyunca milyarderlerin sayısı ve servetleri arttı.

18 Mart 2020’den 15 Ekim 2021’e kadar olan kazançları izleyen raporda Forbes milyarderler listesinden alınan gerçek zamanlı verileri analiz edildi. Rapora göre, Mart 2020’de 614 olan ABD’li milyarder sayısı bu ay 745’e yükseldi. Araştırma şirketi Wealth-X de, dünyadaki milyarder sayısının 2020’de 3 binin üzerine çıktığını duyurdu.

Tesla CEO’su Elon Musk, bugüne kadarki en büyük kazancını görerek Mart ayında dünyanın en zengin insanı olan eski Amazon CEO’su Jeff Bezos’u bir kez daha geride bıraktı.

Businnes Insider’a göre ABD’de en zengin yüzde 1’in serveti tüm orta sınıfın toplam servetini aşmış durumda.

GELİRLERİ EKSİK BİLDİRİYORLAR

ABD’li zenginler, gelirlerindeki bu muazzam artışa karşın kazançlarının vergilendirilmesine hâlâ sıcak bakmıyor.

ABD Gelir İdaresi (IRS) araştırmacıları ve akademisyenler tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, ABD’de en tepedeki yüzde 1’in yaklaşık dörtte birinin gelirlerini IRS’ye düzgün bildirmediğini belirledi.

Ayrıca en zengin yüzde 0,1’in içinde bulunanların ise yarısının gelirlerini doğru tebliğ etmediği belirtildi.

VERGİ ÖDEMİYORLAR

Bu nedenle her yıl yüz milyarlarca dolar vergi toplanamıyor. Beyaz Saray ekonomistlerinin hazırladığı bir rapora göre, Amerika’nın en zengin 400 ailesinin sadece yıllık yüzde 8,2’lik bir gelir vergisi ödediği duyuruldu.

ABD’de zenginlerin vergilendirilmesi için çalışmalar yürütülse de Başkan Joe Biden’ın gelir vergilerini yükseltme planı demokratların engeline takıldı. Çıkan yasalarda zenginlerden alınması planlanan verginin oranları planlanandan daha düşük oldu.

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