Ankara’da arpa ve buğday tohum desteği başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede 17 bin 270 çiftçiye buğday ve arpa tohumu dağıtacak. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alan 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturulacak.

Sözcü Ankara

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eylül ayında sosyal medya hesapları üzerinden çiftçilere duyurduğu buğday ve arpa tohumu desteği sözünü tuttu.

Yavaş, 17 bin 270 çiftçiye toplam 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacaklarını açıkladı.

Yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı buğday ve arpa tohumu desteğine rekor başvuru üzerine dağıtım sürecini başlatan Kırsal Kalkınma Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye'nin bu yılki en büyük tohum desteğini de sağlamış olacak.

MANSUR YAVAŞ: ANKARAMIZ KAZANACAK

Daha önce “Kuraklık ve dolu yağışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için çalışıyoruz” diyen Yavaş, her koşulda çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yeni paylaşımla çiftçilere şu sözlerle seslendi:

“Türkiye'nin 2021’deki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz. Bizim desteklerimiz çiftçilerimizin emekleriyle buluştukça hem üreticimiz hem da Ankara'mız kazanacak.”

‘TOPLAM 17 BİN 270 ÇİFTÇİYİ RAHATLATACAK’

Buğday ve arpa tohumu dağıtımına ilk olarak Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu desteğinde bulunulacak.

Toplam 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton arpa ve buğday tohumu dağıtımı yapacaklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Şube Müdürü Gülhan Emiroğlu, arpa ve buğday tohumu desteği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Şereflikoçhisar'dan buğday ve arpa tohumu desteğimizi başlattık. Ankara'da 9 bin ton buğday, 3 bin ton da arpa tohumu dağıtacağız. 10 bin 911 çiftçimize buğday, 6 bin 359 çiftçimize ise arpa tohumu desteği sağlayacağız. Şereflikoçhisar'da 820 çiftçi 666 bin 700 kilogram buğday, 320 çiftçi de 157 bin 500 kilogram arpa tohumunu aldı. İlçelerimizde dağıtımlarımız devam edecek.”

DESTEK İLE 567 BİN 420 DEKARLIK ALAN EKİLECEK

Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği arpa ve buğday tohumu desteği sayesinde Başkent'te 567 bin 420 dekarlık alanda ekim yapılacak.

Başkent'te tarımsal üretimi teşvik eden desteklerden yararlanan çiftçiler, Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Özal Arıkan: ‘‘Devletimizden görmediğimiz desteği Büyükşehir Belediyesinden gördük. Başkanımız Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun.''

-Kasım Çardak: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere vermiş olduğu destekler çok önemli. Bugün de arpa ve buğday tohumu desteğinden faydalandık. Başkanımızın sayesinde paralı alacağımız tohumları parasız alıyoruz.''

-Fatih Turan: ‘‘Kuraklık döneminde büyük sıkıntılar yaşadık. Başkanımız sağ olsun bizlere yardım etti.''

-Güner Mutlu: ‘‘Başkanımız Mansur Yavaş çiftçileri hiçbir zaman unutmadı ve bize hep yardım etti Allah ondan razı olsun.''

-Ercan Doğan: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden çok memnunuz. Ben nohut, mercimek ve mısır tohumu desteğinden de faydalandım.''

-Turcan Ekinci: ‘‘Şereflikoçhisar'da çiftçilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yapmış olduğu tohum desteklerinden çok memnunuz. Başkanımız Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun çünkü çiftçilerimizin üzerinden büyük bir yük alıyor.''

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş'tan gençlere bir destek daha