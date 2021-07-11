Ankara’da simide yüzde 25 zam

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş yaptığı yazılı açıklamada kentteki simit fiyatının 2,5 TL’ye çıktığını belirtti. Bu açıklamaya göre, Ankara’da simidin fiyatı yüzde 25 arttı.

Delibaş, yazılı olarak yaptığı açıklamada, girdi maliyetlerine yüzde 80-90 zam geldiğini belirterek simit fiyatında artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Geçen yıl simitlik unun çuvalının 110 lira, susamın kilogram fiyatının 12 lira olduğunu belirten Delibaş, bugün unun çuvalının 190-220 lira, susamın kilogramının ise 23 lira olduğunu ifade etti.

GİRDİ MALİYETLERİ ARTTI

Ankara’da simidin şuanda 2 liradan satıldığını hatırlatan Delibaş, son dönemde girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle simidin 2,50 liraya yükseldiğini belirtti.

Girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı simit fiyatını güncellemek durumunda kaldıklarını belirten Delibaş, açıklamasında “100 gram simit 2 liradan satılırken aynı gramajdaki simit 2,50 lira oldu. 50 kuruşluk bir güncelleme yapmak zorunda kaldık. Eğer gerçek bir Ankara simidi yapmak istiyorsak, lezzetinden, kalitesinden ödün vermek istenmiyorsa, bu güncelleme kaçınılmaz olmuştur. Birçok ilde simidin 2,50 lira olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimizin bizi anlayışla karşılayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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