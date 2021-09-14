Antalya’ya gelen turist sayısı pandemi öncesine uzak

Antalya'ya gelen turist sayısı, 13 Eylül itibarıyla 6 milyon 41 bin 439'a ulaştı. Turist sayısı pandemiden önceki yıl olan 2019'un aynı dönemine göre yüzde 40 daha az. Rakamlar pandemiden öncesi dönemin oldukça gerisinde.

Sozcu.com.tr

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Antalya’ya gelen turist sayısı, 13 Eylül itibarıyla 6 milyon 41 bin 439’a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre rakamda yüzde 202 arttı. Rakamlar pandemiden önceki dönemin ise oldukça gerisinde kaldı.

2019’un aynı dönemine göre Antalya’ya gelen turist sayısınde yüzde 40 düşüş gerçekleşti. 2019 Ocak ayından Eylül başına kadar Antalya’ya gelen turist sayısı 10 milyonu aşarak 10 milyon 84 bin 236 olarak gerçekleşmişti.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-13 Eylül tarihleri arasında Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı, 6 milyon barajını aştı.

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, kente yılın başından bu yana havayoluyla gelen turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202 artarak, 6 milyon 41 bin 439 olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan çıklamada şöyle denildi:

“Geçen yılın ocak ayından bugüne kadar 1 milyon 999 bin 842 kişinin ziyaret ettiği Antalya’yı, bu yıl aynı dönemde 6 milyon 41 bin 439 kişi ziyaret etti. Geçen yılın eylül ayının ilk 13 gününde, 445 bin 97 kişinin ziyaret ettiği Antalya’ya, bu sene aynı süreçte 757 bin 461 turist geldi. Eylül ayının ilk 13 günü itibarıyla turist sayısında artış oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti.”

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