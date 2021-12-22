Antalya’ya gelen turist sayısında yüzde 164 artış

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'ya ocak ayından bu yana gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 164 artarak 9 milyon 2 bin 217'ye çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’ya havayoluyla gelen yabancı turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2021’in sona ermesine sayılı gün kala, kentte 9 milyon yabancı turist sayısının geçildiği kaydedildi.

Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısının açıklandığı verilere göre, ocak ayından bugüne kadar hava yoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.

EN ÇOK RUSLAR GELDİ

Geçen yıl aynı dönemde Antalya’ya gelen turist sayısı, 3 milyon 410 bin 44 olarak kaydedilmişti.

Kente en çok turist gönderen ülkeler arasında, ilk sırada Rusya yer aldı. Bu ülkeyi Ukrayna, Almanya ve Polonya takip etti. (DHA)



İlginizi Çekebilir Turizmciler borçları çeviremiyor

İlginizi Çekebilir Egeli turizmcilerden 2022'de 60 milyon turist hedefi