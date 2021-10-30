Apple’ı geçen Microsoft dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını Microsoft'a kaptırdı. Piyasa değeri bu yıl yüzde 49 artışla 2 trilyon 490 milyar dolara ulaşan Microsoft'un yükselişinde pandemide bulut hizmet gelirindeki artış etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD'li teknoloji devi Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını kaybederek ikinci sıraya geriledi. ABD'li bir başka teknoloji devi Microsoft, tahtın yeni sahibi oldu.

iPhone üreticisi Apple'ın piyasa değeri dün yüzde 1,8 düşüşle 2 trilyon 476 milyar dolara geriledi.

Microsoft'un piyasa değeri ise dün yüzde 2,2 artışla 2 trilyon 490 milyar dolarlık tarihi zirvesine yükseldi.

Microsoft'un hisse değerinde yıl başından bu yana artış yüzde 49'u buldu. Özellikle şirketin bulut bilişim hizmet geliri, pandemide hızlı artış gösterdi. Apple'ın hisse değerinde bu dönemdeki artış yüzde 13'te kaldı.

Apple'ın piyasa değeri, 2010'da Microsoft'u geçmişti.

ÜÇ AYDA 83,4 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Küresel tedarik zincirlerindeki sorunlar nedeniyle Apple'ın satışlarının son çeyrekte beklentilerin altında kalması, hisse değerindeki düşüşte etkili oldu.

Apple’ın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83,4 milyar dolara ulaşmasına rağmen 84,9 milyar dolarlık piyasa beklentisini karşılayamadı.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar olan net karı ise yüzde 62,2 artarak 20,6 milyar dolara yükseldi.

iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,9 milyar dolara ulaştı.

Tedarik zinciri sorunlarının bu çeyrekte de Apple'ın satışlarını etkilemesi bekleniyor.

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