Aracı kaza yapan yaya kalıyor

Büyük paralar ödeyip aracına kasko sigortası yaptıranlar kaza sonrası yaya kalmaya başladı. Kazalı araçlara çekici gönderilemiyor, vatandaşa ikame araç verilemiyor.

ERDOĞAN SÜZER

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Sigorta sektöründe bugüne kadar görülmemiş bir “araç” krizi yaşanıyor. Kaza yapıp yolda kalan araçlara günlerce çekici gönderilemediği, kazalı araç sahiplerine de haftalarca ikame araç verilemediği bildirildi.

GURBETÇİYE 900 LİRA

Sigorta Acenteleri İşveren Sendikası (SAİS) Başkanı Yalçın Metin, bu yıl gurbetçilerin en az yüzde 80'inin arabasız gelip Türkiye'den araç kiraladığını, bu nedenle kiralık araç talebinin olağanüstü arttığını söyledi. Aracı kaza yapanlara verilmesi gereken ikame araçların 4-5 katı fiyatlarla gurbetçilere kiralandığını iddia eden Metin, “Euro bozduran gurbetçi o paraları kolay ödüyor. Ancak kaskolu aracıyla kaza yapan binlerce vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşıyor” dedi. Metin, yaşanan sorunu şöyle anlattı:

“Aracı kaza yapanlar sigorta şirketinden 10-15 günlük ücretsiz ikame araç talep ediyor. Araç parkı olmayan sigorta şirketi de bu talebi hizmet anlaşması yaptığı asistans şirkete iletiyor. Asistans şirket çekici ve ikame araç hizmetini sigortalıya ücretsiz sağlayıp parasını sigorta şirketinden alıyor. Ancak son dönemde taleplerin çoğunu ‘Elimizde araç kalmadı' deyip geri çeviriyorlar. Bu şirketler araçları 200-250 liraya sigorta şirketine vereceğine gurbetçilere 900-1.000 liraya kiralıyorlar. Çekiciler de bu alana hizmet veriyor. Sözleşmeleri ihlal eden bu şirketlere dava yağacak.”

Kazaya en geç 24 saatte müdahale gerektiğini bildiren Metin, “Ne yazık ki yolda kalmış araçlara günlerdir çekici gönderemiyoruz, ikame araç taleplerini karşılayamıyoruz. 22 yıllık acenteyim, böyle bir dönem yaşamadım” dedi.

“ARAÇ YOKSA PARASINI VERSİN”

Bir sigorta acentesi vatandaşın poliçe sözleşmelerini kiralama şirketleriyle değil sigorta şirketleriyle yaptığına işaret ederek, “Asistans şirket araç gönderemiyorsa sigorta şirketi ya o aracı başka bir yerden bulup gönderecek ya da vatandaşa, ‘piyasa fiyatlarıyla aracı kendin bul kirala, bana faturasını gönder' diyecek. Ancak ne yazık ki sigorta şirketleri vatandaşa çok düşük kiralama ücretleri önerdiği için mağduriyetler giderilemiyor” dedi. Bir başka sigorta acentesi de, “Çip krizi ve yüksek kur nedeniyle birçok asistans şirket araç filosunu yenileyemedi, yeni araç alamadı. Piyasada araç sıkıntısı had safhaya çıktı. Gurbetçi talebi de sorunu büyüttü” dedi.