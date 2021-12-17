Araçları stoklayanlarla ilgili bir soruşturma daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları araçları stoklayanlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgilerini temin edecek.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları araçları stoklayanlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturma sahtecilik, dolandırıcılık ve ihtikar ve fiyatları etkileme suçlarından yürütülecek.

Başsavcılık, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgilerini temin edecek.

51 KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI

Otomobil stokçuluğu yapanlarla ilgili bir soruşturma da Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmıştı.

Karabük merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla yakalanan şüphelilerin ifadeleri devam ederken gözaltı kararı alınan 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. (İHA)



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