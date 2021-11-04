Arçelik’e Birleşik Krallık’tan ödül

Arçelik, iklim değişikliği ile mücadelede somut hedefler taahhüt eden şirketlere verilen Birleşik Krallık ‘Terra Carta Mührü’nü aldı.

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Arçelik, Birleşik Krallık Galler Prensi'nin Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi kapsamında ‘Terra Carta Mührü’ne layık görüldüğünü duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mührün iklim değişikliği ile mücadele etmeyi somut hedeflerle taahhüt eden şirketlere verildiği belirtildi.

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, “2050’ye kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için eş zamanlı pek çok proje geliştiriyor, çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Dünyada Galler Prensi'nin Terra Carta ödülüne layık görülen 45 şirket arasında yer almak ve Türkiye'den bu mührü alan ilk ve tek şirket olmak büyük bir gurur” dedi.

‘ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ’

Bulgurlu, “Önümüzdeki dönemde de doğa, insan ve gezegen için gerçek anlamda sürdürülebilir sistemler oluşturulması ilkesine bağlı kalarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Birleşik Krallık Galler Prensi’nin ise, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Terra Carta Mührü, sürdürülebilir bir gelecek için ciddi bağlılık gösteren ve işinin merkezine Doğa, İnsan ve Gezegeni koyan kurumları ödüllendirmektedir. Çocuklarımız ve torunlarımız için gezegeni korumak istiyorsak, hepimiz bazı değişiklikler yapmak zorundayız ve bu şirketler, hepimiz için bunu daha kolay hale getirmeyi taahhüt ediyorlar.”

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