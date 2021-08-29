Arpa için çiftçiye 1.750 yabancıya 2.400 lira

TMO, arpanın tonunu üreticimizden 1.750 liraya alırken, 2.400 liraya ithal ediyor. CHP Milletvekili Sarıbal, 19 yılda 1 milyar 150 milyon dolarlık arpa ithal edildiğini belirterek, “AKP çiftçimizi cezalandırıyor” dedi.

Nuray TARHAN

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), son günlerde art arda gerçekleştirdiği ihalelerle arpa ithal ediyor. Kuruluş üreticimize arpada ton başına 1.750 lira fiyat verirken, yurtdışından ise 2.400 liraya alıyor. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçilerin ithalat altında ezildiğini belirterek, “AKP döneminde ithalat kontrol edilemez hale geldi. Üretmek yerine ithalatı seçen bu anlayış ülkemizde her yıl yeni ithalat rekorları kırdırıyor” dedi. Arpada üretim alanının 19 yılda artacağına azaldığını vurgulayan Sarıbal, şunları söyledi:

“2002'de 36 milyon dönüm tarım alanında 8.3 milyon ton arpa üretimimiz varken, 19 yılda ekim alanları 5 milyon dekar azalarak üretimimiz yine 8.3 milyon ton oldu. Arpa üretiminde bir arpa boyu yol alınmadı. Ekim alanlarının azalması sonucu iç pazarda yeterli üretim olmayınca TMO eliyle yurtdışından buğday ve arpa ithalatı başladı. TMO, çiftçimize arpada ton başına 1.750 lira fiyat verirken yurtdışından 2.400 liraya ithal ediyor. AKP ülke çiftçisini her yıl ithalatla cezalandırmayı seviyor.”

TMO ALIMLARI GİZLİYOR

Arpada ton fiyatının 2.350 lira olduğunu belirten Sarıbal, “TMO'nun açıkladığı fiyat üreticinin kazanacağı bir fiyat olsaydı depolarını çiftçimizin ürünü ile doldururdu. TMO, arpa ve buğday alım miktarlarını paylaşmıyor. Anlaşılan ithal ettiği miktar çiftçiden alınandan fazla ki, bu bilgi açıklanmıyor” dedi.

En çok ithalatı savaştan yeni çıkan Suriye'den yaptık

AKP iktidarı döneminde yurtdışından 1 milyar 150 milyon dolarlık arpa alınırken, ithalatın yapıldığı ülkeler de dikkat çekiyor. Savaştan yeni çıktığı halde Suriye, geçen yıl yapılan toplam 163.9 milyon dolarlık ithalatta 52.3 milyon dolarla ilk sırada gelirken, onu 49.9 milyon dolarla Rusya izliyor. Arpa ithalatında bu yıl yeni rekorların geleceğine dikkat çeken Orhan Sarıbal, “Üreticimizin desteklerini ödeyerek, üretimi teşvik etmeliyiz” dedi.