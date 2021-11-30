Asgari ücret bir ayda 835 TL eridi

Bir ay önce net asgari ücret 254 Euro’ya denk gelirken kurdaki artış yüzünden bu rakam 196 Euro’ya geriledi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Türk Lirası döviz kurları karşısında hızla değer kaybederken, bu durumdan en çok etkilenen de asgari ücretle maaş alan dar gelirli vatandaş oldu. Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş sonrası asgari ücretteki değer kaybı günden güne artıyor. Bu yılın başında Türkiye'de 392 Euro olan brüt asgari ücret (3.577 TL), son kur artışlarıyla günümüzde 248 Euro'ya kadar geriledi. 1 ay önce ise bu rakam 321 Euro'ydu. Böylece yılbaşından bu yana brüt asgari ücretteki değer kaybı yüzde 37, son 1 aydaki kayıp da yüzde 23'e ulaştı. Türkiye 248 Euro'luk asgari ücretle, 312 Euro maaş veren Bulgaristan'ın da oldukça gerisine düştü. 30 Ekim 2021'de net asgari ücret (2.825) ile 254 Euro alınabilirken, bu rakam dün 196 Euro'ya geriledi. Böylece asgari ücret alan bir çalışanın maaşı son 1 ayda 58 Euro, yani dünkü kurla 835 TL eridi.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Asgari ücretteki kayıp, resmi enflasyonun üzerinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 19.9 olurken, asgari ücretteki kayıp hem yıllık hem de aylık olarak karşılaştırıldığında bu rakamın oldukça önünde yer aldı. Önümüzdeki dönemde Türk Lirası'ndaki değer kaybının süreceği beklentileri ile asgari ücretteki erimenin de artması bekleniyor.

Avrupa'nın dibindeyiz

Brüt asgari ücretlere bakıldığında Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en dibinde yer aldı. AB'nin ekonomik yönden en zayıf ülkesi olarak gösterilen Bulgaristan'da brüt asgari ücret 312 Euro olurken, Türkiye'de bu rakam 248 Euro oldu. Brüt asgari ücret Yunanistan'da 758 Euro, Polonya'da 611 Euro, Romanya'da 466 Euro seviyelerinde.