Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü tur: İşverenlerden kritik açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yapılacak üçüncü toplantı için bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede teşviklerin ve vergi indirimlerinin oyunu rahatlatabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yapıyor.

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turu bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK’ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. Raporlardan sonra, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, üçüncü turu bugün yapılacak olan asgari ücret toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Akkol, “Türk İş, bakanlık ve TİSK arasında kuvvetli bir işbirliği, kuvvetli bir uyum var. Çok pozitif bir iklimle bu toplantılar geçiyor”

‘DESTEKLER OYUNU RAHATLATIR’

Şuan komisyonda herhangi bir kesimin bir rakam önerisi olmadı. Görüşler, analizler birbiriyle paylaşıldı. BU sene her zamankinden daha kuvvetli bir veri analizi var. Bazen bizlere düşük gelen, bazen yüksek gelen rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatabileceğini düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek üçlü imzaya ulaşabiliriz dedi.

Akkol, “Eylül ayından beri üçlü imza istiyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı var. İşçi, işveren, kamu ayrımına 3 yıldır karşıyız. Hep birlikte karar almak istiyoruz” dedi.

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