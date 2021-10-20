Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı ile 2022 yılı için maaş yeniden şekillenecek. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü giderek artarken, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas da açılıyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi asgari ücret zammı toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

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Milyonlarca vatandaş her ay asgari ücretle geçinmek için çaba harcarken bir yandan da 2022 yılı zam görüşmelerinin başlamasını bekliyor. Bu yıl ardı ardına gelen zamlar ve artan vergilerle zorlanan vatandaşlar kendilerini memnun edecek bir asgari ücret zammı istiyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türk-İş toplantısına katılma üzere Afyonkarahisar'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, “Asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

Asgari ücret toplatıları geçtiğimiz yıllarda Aralık ayında başlayıp son haftasına kadar devam etti. Bu yıl da görüşmelerin Aralık ayında başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

ASGARİ ÜCRET İLE AÇLIK SINIRI MAKASI AÇILIYOR

Türkiye İşçi Sendikaları (TÜRK-İŞ), eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını bugün açıkladı.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan ve ‘açlık sınırı olarak' da bilinen dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı eylülde 3 bin 49 TL oldu.

Böylece asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 224 TL'ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 9 BİN 931 TL OLDU

‘Yoksulluk sınırı ise 9 bin 931 olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarından oluşuyor.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 709,23 TL oldu.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 24,56

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 17,72 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,58 olarak hesaplandı.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARINDA ARTIŞ

Yaş sebze-meyve fiyatları, mutfak harcamasını olumsuz etkileyen önemli unsur oldu.

Geçtiğimiz ay 7,50 TL olan ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay 8,28 TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz ay 6,67 olan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 8 TL’ye yükselirken ortalama kilogram meyve fiyatı da 6,64'ten 8,70 TL'ye çıktı.