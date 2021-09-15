Asgari ücretli artan gıda fiyatları karşısında yüzde 6.2 daha fakirleşti

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) verilerine göre, 2021 Eylül itibarıyla asgari ücretlinin alım gücü artan gıda fiyatları karşısında yüzde 6.2 azaldı. Alım gücünün en çok katı ve sıvı yağ ile sebzede düştüğü belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) 2021 Eylül ayına ilişkin açıkladığı Alım Gücü Araştırması, asgari ücretlinin artan gıda fiyatları karşısında hemen hemen tüm ürünlerde alım gücünü ciddi şekilde yitirdiğini ortaya koydu.

Ağustos ayında resmi enflasyonun bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.3 artarken, gıda enflasyonunun yüzde 29.8 olduğunun anımsatıldığı raporda, “Asgari ücretli geçtiğimiz yılın aynı ayına göre gıda karşısında alım gücünü reel olarak yaklaşık yüzde 6.2 oranında kaybetti” denildi.

Raporda, “Bugün asgari ücretin, geçen yılki kadar katı ve sıvı yağ alınabilmesi için 3 bin 422 lira, sebze alabilmek için 3 bin 150 lira, süt ve süt ürünleri alabilmek için 3 bin 96 lira, et alabilmek için 3 bin 14 TL lira olması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün “İşçilerle Buluşma” programında yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri 2002’den bu yana milli gelirin Türk Lirası olarak 11 kat, asgari ücretin de 16 kata yakın artmasıyla övünmüştü.

ALIM GÜCÜ EN ÇOK YAĞ VE SEBZEDE DÜŞTÜ

BİSAM’ın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, en fazla alım gücü kaybı yüzde 17.4 ile en çok sıvı ve katı yağda düştü. Sebzelerde alım gücü kaybı yüzde 10.3'e ulaştı.

Raporda, asgari ücretlinin geçen yılın aynı ayına göre süt, peynir ve yumurta grubundaki alım gücü kaybının yüzde 8.7 olurken, bu oranın ette yüzde 6.3, meyvede yüzde 3.6, ekmek ve tahıl ürünlerinde ise yüzde 1.7 olduğu belirtildi.

Raporda, “En çok alım gücü kaybı yaşanan gıda ürünleri için asgari ücretlinin geçen sene ağustos ayındaki alım gücüne ulaşması için ciddi farklar söz konusudur. Örneğin salatalık fiyatlarında yaşanan artış karşısında alım gücünü yaklaşık yarı yarıya yitiren asgari ücretlinin, geliri ile geçtiğimiz seneki kadar salatalık alabilmesi için ücreti 5 bin 314 lira olmalıdır” denildi.

Bu tutarın kabakta 4 bin 358 lira, şeftalide 4 bin 213 lira, taze fasulyede 3 bin 916 lira, tavukta 3 bin 812 lira, ay çiçek yağında ise 3 bin 714 lira olduğu ifade edildi.

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