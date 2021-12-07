Asgari ücrette ikinci görüşmeler bugün

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinin ikincisi bugün 14:00'te Türk-İş ev sahipliğinde yapılacak. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta TİSK’te olacak.

Sozcu.com.tr

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İlk toplantının 1 Aralık’ta başladığı asgari ücret görüşmelerinin ikincisi bugün saat 14.00’te yapılacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları yetkilileri ekonomik raporları paylaşacak.

Toplantıda işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.

ANKETE GÖRE ÇALIŞAN 4 BİN-4 BİN 500 TL İSTİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde bakanlık binasında düzenlenmişti.

Bilgin’in açıkladığı asgari ücret araştırma sonuçlarına göre, ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin 3 bin 501 TL ila 3 bin 750 lira arasında cevabını vermişti.

İşverenlerin yüzde 19.3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiğini söylerken; çalışanların yüzde 37.3'ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını, yüzde 13'ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini söylemişti.

Bugünkü toplantının ardından yapılacak üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta TİSK'te olacak.

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