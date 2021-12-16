Asgari ücret Erdoğan tarafından açıklanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bugün saat 11:00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise saat 15:00'da 2022 asgari ücretini açıklaması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısı bugün saat 11.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

2022’de uygulanacak asgari ücreti bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacak olması ise dikkat çekti. Erdoğan’ın saat 15:00’da açıklaması bekleniyor.

Sozcu.com.tr’nin sabah saatlerinde Türk-İş’ten aldığı bilgiye göre ise, bugün 11:00’daki toplantı için Türk-İş tarafına henüz bir resmi davet gitmemişti.

7 MİLYON KİŞİYİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Üç yılın zirvesinde bulunan yüzde 21.31 seviyesindeki enflasyonda birkaç ay içinde yüzde 30’a doğru yükseliş beklenirken, TL’deki bu seneki yüzde 50’yi aşan değer kaybı da dikkate alındığında, açıklanacak asgari ücret çok yakından izleniyor.

Öte yandan konuyla ilgili Reuters’a bilgi veren yetkililer, Erdoğan’ın belirlenen asgari ücretten daha yüksek bir tutarı açıklamasının beklenebileceğini söyledi.

Asgari ücret 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor ve ülke genelinde etkisi oldukça yüksek.

Asgari ücret 2021’de brüt 3 bin 577.5 TL olarak belirlenmişti. Net asgari ücret 500 TL artmış yüzde 21.56 yükselmişti.

Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK’TA YAPILMIŞTI

2022 için belirlenecek asgari ücret için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 1 Aralık’ta başlamış, ikinci toplantı ise Türk-İş’in ev sahipliğinde 7 Aralık’ta gerçekleştirilmişti. Taraflar 9 Aralık’ta da işveren kesimini temsil eden TİSK’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

İşverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), işçileri ise Türk İş’in temsil ettiği toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.

İŞÇİ ‘EN AZ 4 BİN’ İSTEMİŞTİ

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunun yapıldığı gün, işçi ve işveren tarafları ilk rakamları telaffuz etmişti. TÜİK, her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl açıklamamıştı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise, TİSK’in asgari geçim tutarını 3 bin 100, Türk-İş’in 3 bin 900 olarak gördüğünü aktarmıştı.

Şimdiye kadar 2022 asgari ücretinin ne olması gerektiğine dair bir rakam telaffuz etmeyen Türk-İş, bu toplantıdan sonra ‘en az 4 bin TL’ istediği belirtmişti.

Bu rakamın altında kalacak bir teklifin kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.

Sozcu.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, tarafların bir araya geldiği dünkü üçüncü toplantıda Türk-İş 3 bin 903 TL istemedi. Türk-İş Başkanı Atalay, 4 bin TL’nin üstünü zorlamıştı.

DİSK ise, net 5 bin 200 TL talebinde bulunmuştu.

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