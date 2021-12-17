Asgari ücrette vergileri kaldıran teklif TBMM’ye sunuldu

Asgari ücrette damga ve gelir vergilerini kaldıran teklif TBMM’ye sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette vergilerin kaldırılacağını açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıklamıştı.

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL olmuştu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşmişti.

TEKLİF TBMM’DE

13 maddelik Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 96 AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunuldu. Teklifle asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılıyor.

Teklifte “Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır” denildi.

Ayrıca, teklifle enerji üretimini teşvik etmek amacıyla meskenlerin çatı veya cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 10 kW'den 20 kw'ye çıkartılıyor. Katma Değer Vergisi ile ilgili değişiklikler de öngörülüyor.

Teklifle, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda gelir fazlası ilgili idare bütçelerine eklenebilecek. Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri güvenli elektronik imzayla düzenlenebilecek.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

2022 yılı asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrette vergilerin kaldırılacağını duyurmuştu. Erdoğan şunları söylemişti:

* Ülkemizde onlarca yıl asgari ücretin vergiden muaf tutulması yaşanmıştır. Yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarıyoruz.

* Ülkemizin geleceğini ne yeminli faiz ve kur spekülatörleri, ne iç ve dıştaki Türkiye düşmanları, ne de bir avuç muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz.

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