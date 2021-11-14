Aşılamada rekor kıran Küba’da kritik gün geldi

Kendi geliştirip ürettiği aşılarla nüfusunun yüzde 73'ünü üçer doz aşılayan ülkede dün ölüm sayısı 0 oldu. Okulların ve otellerin aylar sonra yarın kapılarını açacağı ülkede, muhalifler de uzun süredir 15 Kasım'a hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyada birçok ülkede vaka ve ölüm sayıları yeniden tırmanışa geçerken, Küba hızlı aşılama ve sert karantina önlemleriyle büyük başarıya imza attı.

Yaz aylarında günlük vaka sayısının 10 bine, ölüm sayısının 100'e dayandığı ülkede, dün vaka sayısı 293'e kadar gerilerken, ölüm sayısı uzun süre sonra ilk kez 0 oldu.

Kendi geliştirip ürettiği aşılarla mayıs ayında yaygın aşılamaya başlayan sosyalist ülkede dün itibarıyla nüfusun yüzde 73'ü üçer doz aşı oldu. En az bir doz alanların sayısı ise nüfusun yüzde 90'ına ulaştı.

Küba böylece her 100 kişilik nüfusa 236 doz ortalamasıyla dünyada aşılamada ilk sırada yer aldı.

2 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR DA AŞILANDI

Ülkede 2 yaş üstü çocuklar da eylül ayı itibariyle aşılanmaya başlandı ve çocukların aşılanması büyük oranda tamamlandı.

Ülkenin vaka sayılarını radikal şekilde düşürüp ölümleri tekrar sıfırlamasında, hızlı aşılamanın yanı sıra okulların ve otellerin kapalı kalmasını da içeren sert karantina önlemleri etkili oldu.

Ülke ekonomisinde turizmin büyük ağırlığı olmasına rağmen ülke çok sınırlı sayıda turist kabul etti.

YARIN OKULLAR VE OTELLER AÇILIYOR

Çocukların aşılamasının büyük oranda tamamlanmasının ardından Küba'da ilkokullar yarın açılıyor. Diğer okullar geçen hafta açılmıştı.

15 Kasım itibarıyla oteller de kapılarını açıyor. Yarından itibaren tam aşılı olanlar ya da Covid19 testi negatif olanlar ülkeye karantina önlemi olmadan giriş yapabilecek.

Turizmdeki ağır kaybın etkisiyle 2020'de ekonomisi yüzde 11 oranında küçülen ve büyük ekonomik zorluklar yaşayan ülkede yönetim, turizmin tekrar başlamasıyla canlanma bekliyor.

2019'da yaklaşık 4 milyon turist ağırlayan ülkeye 2021'in Ocak-Eylül döneminde sadece 280 bin turist geldi.

MUHALİFLER 15 KASIM İÇİN ÇAĞRI YAPTI

15 Kasım tarihi sadece okulların ve otellerin açılmasına sahne olmayacak. Ülkede sosyalist yönetime muhalif olan gruplar da uzun süredir 15 Kasım için eylem çağrıları yapıyor.

Havana yönetimi eylem çağrılarının arkasında ABD yönetiminin olduğunu öne sürerken, ABD'den de “eylemlere izin verilmezse ek yaptırımlar gelir” tehditleri geliyor.

Küba yönetimi, ABD'nin giderek ağırlaşan ablukasının ülkeye sadece Nisan 2019-Aralık 2020 dönemindeki maliyetinin 9 milyar 157 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

Pandemi döneminde ağır ekonomik kriz yaşayan ülkede yaz aylarında vaka sayıları da zirveye yükselmiş, temel gıda maddelerine erişim sorunları ve elektrik kesintileri halk arasında tepkilere neden olmuştu.

Temmuz ayında ülke hem hükümet yanlısı hem de hükümet karşıtı yaygın gösterilere sahne olmuştu.

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