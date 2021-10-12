Ayak izini silmeyen oyun dışında kalacak

Karbon ayak izini silmek iş dünyasının rekabet gücünü belirleyen bir kriter haline geliyor. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, AB karbon vergilerini hayata geçirdiğinde dönüşümü gerçekleştirememiş olanların oyunun dışında kalacağını söyledi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Paris Anlaşması'nın Meclis'ten geçtiği tarihi günde Koç Holding, karbon dönüşüm programını açıkladı. Holdingin CEO'su Levent Çakıroğlu, bu programla Türkiye'de ekosistemi karbon ayak izini silme yolunda harekete geçirme güçlerini kullanacaklarını söyledi. İklim krizinin şirketler için bugün en büyük risk olduğunu, karbon dönüşümünün artık özellikle Avrupa Birliği'ne ihracat yapan şirketler için olmazsa olmaz haline geldiğini anlatan Çakıroğlu, “Türkiye gibi biz de ihracatımızın yüzde 50'sini AB'ye gerçekleştiriyoruz. Karbon Dönüşümü Programımız ile gerçekçi bir yaklaşımla, bir taraftan riskleri yönetirken diğer taraftan tüketicinin, yatırımcının, çalışanın beklentilerine cevap verecek şekilde iş modellerimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

DESTEK VE TEŞVİK

Avrupa Birliği'nin karbon vergisini hayata geçirdikten sonra bu dönüşümü gerçekleştirmemiş olanların oyunun dışında kalacağını anlatan Çakıroğlu, tedarikçileri ile birlikte dönüşerek ekosistemde önemli bir etki yaratmayı hedeflediklerini anlattı.

Koç Holding'in gelişmekte olan ülkelerin karbon dönüşümünde AB'nin destek vermesi yolunda lobi yaptığını anlatan Çakıroğlu, “AB'nin bir yandan gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin dönüşümünü desteklerken, bu ülkelerdeki şirketleri teşvik mekanizmalarından da yararlandırmasını önemli buluyoruz. Bu yolda bir eğilim oluşmakta olduğunu da memnuniyetle izliyoruz” ifadesini kullandı.

VAROLUŞSAL BİR TEHDİT

Bu, tüm ekosistemin birlikte gerçekleştirebileceği bir dönüşüm ve dünyayı iklim değişikliği felaketinden kurtarabilmek için özel sektör ve kamunun birlikte ve organize bir şekilde inisiyatif üstlenmesi gerekiyor. İklim krizinin gezegenimiz için varoluşsal bir tehdit olduğuna dikkat çeken Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl da “etki”nin altını çizerek, “Harekete geçmek ya da geçmemek, yalnızca işimizin değil, insanlığın geleceğini belirleyecek” dedi.

Karbon vergisi 100 Euro'ya çıkınca hidrojen fizibıl olacak

KARBON yakalama ve hidrojen gibi yeni teknolojilere “ne kadar gerekirse” o kadar yatırım yapma planları olduğunu açıklayan Koç Holding CEO'su, “Karbon vergisi 100 Euro seviyesine geldiğinde hidrojen fizibıl hale gelecek. Değişime liderlik etme vizyonumuz var. Bizimle büyüyen, atölye olarak başlayıp bugün alanlarında ihracat şampiyonu olan tedarikçilerimizle birlikte bu dönüşümü hayata geçireceğiz” dedi. Koç Holding, 2050'ye kadar karbon nötr olma taahhüdüne ulaşmak üzere Topluluk şirketlerinin hedeflerini belirledi, şimdi bu yolda harekete geçiyor.