“AyçIçeğInde sıfır gümrük kaldırılsın”

Pandemide fiyatı yüzde 80 artan ayçiçeği yağında yeni zamların kapıda olduğunu belirten CHP’li Orhan Sarıbal, “Dışa bağımlılığı azaltmak için ayçiçeği fiyatı 6.5 lira olmalı” dedi.

Nuray TARHAN

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Hasat başladığı halde hâlâ açıklanmayan ayçiçeği alım fiyatı üreticileri tedirgin ederken, birçoğu ürününü ucuza satmaya başladı. Bunun pandemi başından bu yana yüzde 80'e yaklaşan zamla rekortmen olan ayçiçek yağında yeni fiyat artışlarının habercisi olduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, dışa bağımlılığı azaltmak ve üretimi artırmak için bu yıl yağlık ayçiçeğine 6.5 lira fiyat verilmesi gerektiğini söyledi. AKP iktidarının 18 yılda ayçiçeği ve türevleri için 19.7 milyar dolarlık ithalat yaptığına dikkat çeken Sarıbal, şunları söyledi:

SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİLSİN

“Eğer iktidar üreticimizi korumak istiyorsa sıfır gümrük vergisi uygulamasından derhal vazgeçmeli. Toprak Mahsulleri Ofisi, yağ fiyatlarını düşürmek için 25 bin ton ayçiçeği yağı aldı. Bunu çiftçimiz için de yapabilir. Alım yapan kooperatif ve birliklere sıfır faizli kredi tahsis ederek, üretici fiyatının yükseltilmesi sağlanabilir.”

AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE İTHALAT REKORU KIRILDI

Bitkisel yağ açığının ithalatla kapatılmaya çalışıldığını belirten Orhan Sarıbal, AKP iktidarı döneminde ayçiçeği ithalatında rekor kırıldığını söyledi. Sarıbal, “2003-2021 Haziran döneminde 11.6 milyon ton yağlık ayçiçeği ithalatına 6 milyar dolar, 664 bin ton çerezlik ayçiçeği ithalatına 595 milyon dolar ödeme yapıldı. Ayçiçeği üreticisi ithalattan mağdur olurken, açıklanmayan fiyatlardan dolayı ürününü ucuza satmak zorunda kalıyor” dedi.