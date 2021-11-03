Ayçiçek yağı fiyatları neden yükseliyor?

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen, ayçiçeği yağı fiyatlarındaki dikkat çeken zamlara ilişkin pandemide artan maliyetlere dikkat çekti. Enerji fiyatlarının, artan tarımsal girdilerin ve kur farkının rafa yansıdığını belirten Çelen, marttan sonra fiyatlarda geri çekilme olabileceğini belirtti.

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Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen, özellikle son dönemde ayçiçeği yağı fiyatlarının artmasının pandemi koşullarından kaynaklandığını söyledi.

Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkının rafa yansıdığını belirten Çelen, “Özellikle yılın ikinci yarısından sonra, şubat-marttan sonra, yeni sezonun yaklaşmasıyla fiyatlarda geri çekilme olabileceğini düşünüyoruz. Bu 80-90 lira bandı seviyesinde oturacağını öngörebiliriz” dedi.

‘TÜM ÜRÜNLER YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI’

Çelen’in verdiği bilgiye göre, sofralık yağın 5 litresi 80-100 lira arasında değişiyor.

Pandemi ile beraber dünyada başta tarımsal ürünler olmak üzere tüm emtialarda ciddi fiyat artışı yaşandığını söyleyen Çelen, “Üretim yapan ülkelerin, gıda-arz güvenliğini önceleyen politikalarıyla da geçtiğimiz 1-1,5 yıl içerisinde yüzde 100’ün üzerinde tüm tarımsal emtialarda ciddi fiyat artışları yaşadık. Bu süreçte dolar kurunun değerlenmesi ile beraber tarım ve gıda ürünlerinde fiyat artışlarını raflarda daha yoğun hisseder olduk” dedi.

Çelen, bu olumsuzluklardan sonra, yurt içindeki üretim 1 milyon 600 bin ton ile gelse de girdilerdeki artışların zorluk yarattığına vurgu yaptı.

“Bu nedenle özellikle harmanın başından bu tarihe kadar yaklaşık yüzde 30-35’in üzerinde gerek yurt dışı, gerek yurt içi fiyatlarda yükseliş yaşandı” diyen Çelen,

“Buna paralel olarak yağın üretiminde kullandığımız tüm bileşenlerde çok ciddi fiyat artışlarıyla karşılaştık. Ham madde, ambalaj artışları gibi şeyler… Lojistik ve fiyatlama sorunlarıyla beraber bugün içinde bulunduğumuz tablo oluştu. Arz-talep dengesi yönüyle ülkemizde bir sıkıntımız yok ancak dünya fiyatlarının son derece artması, kurda yaşanan seviyeler bizi şu an raflarda 80- 90 lira bandına taşımış oldu” diye konuştu.

‘340 DOLARLIK ÜRÜN PANDEMİDE 800 DOLARA ÇIKTI’

Çelen, “2019’da 340 dolara tedarik ettiğimiz ürün, bugün yaklaşık 800 dolar seviyesinde. Bunun, pandemi sürecinin sonlanmasıyla beraber bir miktar normalleşmesini bekliyoruz” dedi.

“Burada en temel konu, yükselen çiftçi maliyetlerinin ne kadar normalleşeceği” diyen Çelen, “Aslında raflara yansıyacak sonraki süreçteki fotoğrafı da bu belirleyecek. Enerji ve girdi fiyatları, önümüzdeki süreçte raflarda hangi fiyat seviyeleriyle karşılaşacağımızı belirleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

FİYATLARDA GERİ ÇEKİLME BEKLENTİSİ

Çelen, özellikle aralık ayından sonra fiyatlarda normalleşme beklediklerini ifade etti.

“Pandemideki normalleşme, aşı ve tedavi süreçlerinin gelişmesiyle emtiada bir miktar düzelme bekliyoruz” diyen Çelen, şöyle devam etti:

“Kur yönünde daha farklı bir şey olmadığı sürece 80-90 lira bandını koruyabiliriz diye düşünüyoruz. Şu aşamada bulunduğumuz fiyat seviyelerinin korunacağını düşünüyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra, şubat-marttan sonra, yeni sezonun yaklaşmasıyla fiyatlarda geri çekilme olabileceğini düşünüyoruz. Bu 80-90 lira bandı seviyesinde oturacağını öngörebiliriz. Çok büyük değişimler olmadıkça. Çiftçimizin en büyük temel beklentisi bu yıl yüksek girdilerle üretimini yapacak.”

‘YILLIK ÜRETİM 2,5 MİLYON TON OLMALI’

Öte yandan Çelen, Türkiye’nin ayçiçeği yağında dışa bağımlı olmaması için yılda 2,5 milyon ton üretimi yakalaması gerektiğine dikkat çekti.

Çelen, “Son 20 yılda çok ciddi ivme yakaladık. 800-900 bin tonlardan bu yıl itibarıyla 1 milyon 700 bin tonlara yaklaştık. İç yeterliliği sağlamamız adına yaklaşık 2,5 milyon tonlara ulaşmamız gerekiyor. (DHA)

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