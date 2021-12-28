Bağımsızlık gitti, enflasyon çığırından çıktı

Uzun yıllardır enflasyonu tek haneli seviyelere çekmek için hedefler koyan ekonomi yönetimi, art arda farklı ekonomik modellerle toplum karşısına çıkarken, yeni yıl ile birlikte tarihi zirvelere ulaşması beklenen enflasyonun çözüm faturası da ağırlaşıyor.

Sayime BAŞÇI

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Araştırmalar son 10 yılda Türkiye'nin enflasyonu düşürme konusunda büyük bir başarısızlık sergilediğini ortaya koyarken, kaybedilen TCMB bağımsızlığı ile birlikte tek haneli enflasyon hedeflerinin de çıkmaza girdiğine ve enflasyonun çığırından çıktığına işaret ediliyor.

2006 SONRASI KISIR DÖNGÜ

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu'nun “Türkiye'de Enflasyon Hedefleri Neden Tutmadı?” araştırması, 2001 yılından itibaren Türkiye'nin bu alanda uyguladığı politikalara ışık tutarken, 2006 yılı sonrasında hedeflemelerin kısır döngüye girdiğine dikkat çekti. “2018'den itibaren TCMB'nin bağımsızlığını fiilen kaybetmesine bağlı olarak enflasyonu düşürme konusunda inandırıcılığı kalmadı, çünkü fiyat istikrarını sağlamak ve böylece piyasa faizlerini kalıcı olarak düşürmek için faizleri bir süre yüksek tutmak gerekiyor” ifadelerine yer verilen araştırmada, yüksek politika faizine yeterli süre sabır gösterilmeden faizlerin düşürülmesinin, enflasyonun çığırından çıkmasına yol açtığı belirtildi. Araştırmada, 2011'den beri yüzde 5'te tutulan enflasyon hedefinin 2013 yılı itibarıyla çıpa olma özelliğini kaybettiği vurgulandı.

Gelişmekte olan ülkelerin iki katı

Araştırmada enflasyon hedeflemelerinde Merkez Bankaları'nın geçmiş performansının ve kredibilitesinin belirleyici olduğu ifade edilirken, şu tespitlere yer verildi: “Enflasyonun TCMB…yılsonu tahminlerinin de üzerinde gerçekleşmeye başlaması, kredibilitenin daha fazla zedelenmesine, dolayısıyla iktisadi birimlerin fiyatlama ve sözleşmelerin de enflasyon hedeflerini esas almaktan kaçınmalarına yol açarak enflasyondaki katılığın çözülmesini de engellemiş gibi görünüyor.” Araştırmada Türkiye'de enflasyonun diğer gelişmekte olan ülkelerin iki katı kadar olduğu da belirtildi.

3 aylık enflasyon en iyi ihtimalle %16

Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı gelecek dönemlere ilişkin enflasyon tahminlerini “Aralık-Ocak-Şubat üç aylık resmi enflasyon en iyi ihtimalle %16 olacak. Mevcut risksiz yatırım araçlarının üç aylık getirisi bu oranın yanına bile yaklaşamıyor. Satın alma gücündeki erimeye karşı koruma sağlamayan bir parasal rejim etkili olabilir mi?” ifadeleri ile paylaştı.