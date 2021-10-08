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Bakan Bilgin: 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık bünyesinde 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

Yayınlanma: 00:53 - 08 Ekim 2021 Güncellenme:
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Bakan Bilgin: 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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