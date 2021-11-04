Bakan Dönmez’in ‘kombiyi kısın’ tavsiyesine vatandaştan yanıt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Kombiyi 1 derece kısarak faturalarda yüzde 7'lik tasarruf sağlanabilir'' önerisine vatandaştan dikkat çeken yanıtlar geldi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘Halkın Otobüsü' ile İstanbul'da ilçe ilçe dolaşarak vatandaşın derdini dinledi. Gürsel Tekin'e CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem de eşlik etti.

“ÜŞÜYORUM, RAHATSIZIM DA AMA KOMBİYİ AÇMIYORUM”

Tekin, İBB'nin İstanbul Kart aracılığıyla sağladığı maddi destek için sıraya giren vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş, kombisini açamadığından dert yanarak, “Biz 2 kişiyiz, çok üşüyorum, rahatsızım da ama kombiyi açmıyorum” dedi.

“YAKMIYORUZ ARTIK”

Bir başka vatandaş ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Kombiyi 1 derece kısarak faturalarda yüzde 7’lik tasarruf sağlanabilir” önerisine tepki göstererek, “Biz kombiyi kapattık, yakmıyoruz artık, tamamen kapatıyoruz” diye konuştu.

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