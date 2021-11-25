Bakan Ersoy: 2021 turizm gelir hedefimizi 22 milyar dolar olarak güncelledik

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılı turizm gelir hedeflerini 22 milyar dolar olarak güncellediklerini söyledi.

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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün kapanış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.

“TURİZMİN ÖNEMİ ÇOK DAHA FAZLADIR”

Zirveye çevrimiçi olarak Ersoy, turizmin, 20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomilerinin önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı;

*Küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, özellikle de sanayileşmede yeterli gelişmeyi sağlayamayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için turizmin önemi ve değeri çok daha fazladır.

*Turizme makroekonomik açıdan bakıldığında farklı başlıklarda ulusal ekonomiye katkı sağladığını görürüz. Bunlar arasında istihdam artışı ve işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin sağlanması gibi güçlü bir ekonominin temel gerekliliklerini saymak mümkün.

*Ayrıca iç ve dış seyahatlerle, kültürel ve ekonomik etkileşimle uluslararası iş birliklerinin kurulması gibi stratejik öneme sahip başlıklarda turizmin ciddi katma değer yarattığı yadsınamaz bir gerçektir.

“22 MILYAR DOLAR OLARAK GÜNCELLEDIK”

Dünya Bankası verilerinden örnekler de veren Bakan Ersoy, Covid-19 öncesi dönemde uluslararası turist varışlarının 2,3 milyar kişi seviyesine geldiğini, turizm gelirlerinin de neredeyse 1,9 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Pandemi sürecinden en ağır etkilenen sektörün turizm olduğunu ve belirlenen hedefleri ötelemek zorunda kaldıklarına dikkat çeken Ersoy şu ifadeleri kullandı:

*Ancak hazırladığımız destek ve kredi programlarıyla turizmdeki büyük rakiplere göre daha iyi bir performans sergiledik. Ayrıca bunu diplomasi trafiği ile destekledik. 2020'deki 16 milyonluk ziyaret sayısının ardından 2021'de 28 milyon üzerinde ziyaretçi bekliyoruz.

*Yine 2020'de gerçekleşen 12,1 milyar dolarlık gelire karşılık 2020'nin ilk 9 ayında 16,9 milyar dolar seviyesine geldi ve 2021 yılı hedeflerimizi 22 milyar dolar olarak güncelledik.

Bunda hiç kuşkusuz dünyanın en etkili ve kapsamlı tanıtım atağımızın rolü büyük. Go Türkiye platformumuz ise dünyadaki en iyi örnek oldu. Türkiye yeni dönemin en önemli aktörü olacak ve bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz.

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